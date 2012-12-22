На Дніпропетровщині рятувальники витягли зі снігових заметів 60 фур

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у ГТУ МНС.

За допомогою спецтехніки було нормалізовано рух на крутих підйомах ряду вулиць Дніпропетровська, а також на автошляхах Криничанського району області.

За словами начальника Головного теруправління МНС у Дніпропетровській області Ігоря Романюка, заторів на дорогах регіону немає.

Сьогодні зранку у Дніпропетровську та прилеглих районах розпочався сильний снігопад, що ускладнило рух транспорту. За даними теруправління МНС, на автошляхах працюють 268 одиниць спеціальної техніки та понад 360 працівників комунальних служб.

У зв’язку з ускладненням погодних умов територіальне управління МНС запровадило спеціальне патрулювання на основних автошляхах Дніпропетровщини.