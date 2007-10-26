Кількість контрактників в армії зросте до 7 тисяч

У 2008 році у Збройних Силах України кількість контрактників зросте до 7 тисяч осіб.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міноборони, про це заявив начальник Генерального штабу – Головнокомандувач ЗС України генерал армії України Сергій КИРИЧЕНКО.

“У 2008 році кількість військовослужбовців, які проходитимуть військову службу за контрактом, збільшиться на 7 тисяч осіб”, – сказав віні додав, що «в рамках призовної кампанії у 2008 році до лав Збройних Сил України буде призвано 30 тисяч осіб».

За його словами, навесні 2008 року до лав Збройних Сил України буде призвано 17 тисяч осіб і 13 тисяч осіб – восени.

“Президент України – Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України підписав Указ № 1003/2007 “Про строки проведення чергових призовів, чергові призови на строкову військову службу громадян України та звільнення в запас військовослужбовців у 2008 році”, – нагадав С.КИРИЧЕНКО. - Це серйозний базовий документ, який підтверджує турботу Президента нашої держави про боєздатність Збройних Сил. На виконання цього Указу і буде здійснюватися призов”.

Він також зауважив, що на кінець 2008 року у ЗС України служитиме 183 тисячі військовослужбовців, а кількість військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, у 2008 році збільшиться на 7 тисяч осіб.