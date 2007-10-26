Шкільне харчування дорожчає разом з цінами на продукти

Влада Запоріжжя у зв`язку з різким зростанням цін на продукти харчування ухвалила збільшити бюджетне фінансування харчування школярів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької мерії, мер Запоріжжя Євген КАРТАШОВ доручив за рахунок перерозподілу коштів міського бюджету профінансувати 80 тисяч гривень, щоб до кінця року виділяти на шкільні сніданки не по 2 гривні, як зараз, а по 2 гривні 50 копійок (для малозабезпечених - 3,5 грн. замість 2,75 грн.).

При цьому, за даними прес-служби, "міський голова визнав, що для забезпечення калоріями дитячого організму цю суму потрібно було б збільшити удвічі, але ресурси міської скарбниці не дозволяють".