Нікіту Міхалкова попросили не розписуватися за всю культурну спільноту

Група діячів російської культури відповіла своїм "відкритим листом" на послання президентові Володимиру Путіну, опубліковане за підписами Нікіти Міхалкова і Зураба Церетелі в номері "Российской газеты" від 16 жовтня.

Автори листа, що з`явився в "РГ", зверталися до Путіна з проханням залишитися на своєму посту на наступний термін. З тексту послання виходило, що ідею "третього терміну" Путіна поділяє "уся художня спільнота Росії" і "десятки тисяч художників і діячів вітчизняної культури і мистецтва". Звернення було підписане президентом Російської академії мистецтва Зурабом Церетелі, віце-президентом цієї академії Таїром Салаховим, ректором петербурзької Академії мистецтва Альбертом Чаркіним і президентом Російського фонду культури Нікітою Міхалковим.

У відповідь на цю публікацію, що одержала назву "Лист чотирьох", група діячів російської культури написала свій "відкритий лист" президентові Путіну. У зверненні, текст якого 25 жовтня опинився у розпорядженні радіостанції "Эхо Москвы", йдеться, що "Нікіті Міхалкову, Зурабу Церетелі і іншим, хто підписав звернення, ніхто не давав права представляти усю спільноту діячів культури. Те, що вони собі це дозволили, - факт обурливий, та і просто непристойний. Таке звернення кидає тінь не тільки на тих, хто його підписав, але і на Вас як президента".

Підписи під цим варіантом листа Володимиру Путіну, повідомляє Лента.ру, поставили історик літератури Маріетта Чудакова, актори Олег Басилашвілі і Сергій Юрський, художник Юрій Аввакумов, драматург Олександр Гельман.