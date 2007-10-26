Світові ціни на нафту стрибнули вгору
08:25, 26 жовтня 2007Суспільство
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Підсумки торгів 25 жовтня
Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 25 жовтня 2007г. на провідних нафтових біржах значно підвищилися. Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів найближчого місяця постачання склали:
- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 87,48 (+3,11) дол./бар.;
- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 90,46 (+3,36) дол./бар.
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