Світові ціни на нафту стрибнули вгору

Підсумки торгів 25 жовтня

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 25 жовтня 2007г. на провідних нафтових біржах значно підвищилися. Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів найближчого місяця постачання склали: - у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 87,48 (+3,11) дол./бар.; - у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 90,46 (+3,36) дол./бар. РБК

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