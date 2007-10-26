Зміна влади в Польщі може порушити плани Тарути

Очікувана зміна влади в Польщі може затримати купівлю Гданської верфі українською корпорацією Індустріальний союз Донбасу. Як передає Німецька хвиля , члени партії „Громадянська платформа”, що перемогла на парламентських виборах, говорять про необхідність додаткового контролю приватизації верфі.

Ґданським судноремонтним заводом керують представники правлячої партії «Право і Справедливість», яка програла парламентські вибори. Опоненти з «Громадянської платформи» заявили про намір придивитися до діяльності керівників Товариств Держмайна, особливо тих, хто активно займався політикою. Хоча представник «Платформи» Тадеуш Азєвич переконує, що приватизація верфі – це необхідність, і що їй нічого не загрожує. Оглядач Катажина Капчинська з газети „Puls Biznesu" вважає, що «затримати цей процес вже не можливо. Це було б найгірше рішення, яке можна було б обрати». Тим часом Костянтин Литвинов – голова польського підрозділу української корпорації ІСД, наголошує, що затримка «навіть на хвильку» приватизаційного процесу затримає входження українського інвестора до корабельні на кілька місяців. У понеділок профспілки верфі мають намір провести у Ґданську акцію протесту на підтримку приватизації.