Зміна влади в Польщі може порушити плани Тарути

09:24, 26 жовтня 2007
Суспільство
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ІСД хоче купити Гданську верф

Голова ради директорів ІСД Сергій Тарута, Президент України Віктор Ющенко и гендиректор Алчевського меткомбінату Тарас Шевченко під час візиту Президента на комбінат, 11 січня
Очікувана зміна влади в Польщі може затримати купівлю Гданської верфі українською корпорацією Індустріальний союз Донбасу. Як передає Німецька хвиля, члени партії „Громадянська платформа”, що перемогла на парламентських виборах, говорять про необхідність додаткового контролю приватизації верфі.

Ґданським судноремонтним заводом керують представники правлячої партії «Право і Справедливість», яка програла парламентські вибори. Опоненти з «Громадянської платформи» заявили про намір придивитися до діяльності керівників Товариств Держмайна, особливо тих, хто активно займався політикою. Хоча представник «Платформи» Тадеуш Азєвич переконує, що приватизація верфі – це необхідність, і що їй нічого не загрожує. Оглядач Катажина Капчинська з газети „Puls Biznesu" вважає, що «затримати цей процес вже не можливо. Це було б найгірше рішення, яке можна було б обрати». Тим часом Костянтин Литвинов – голова польського підрозділу української корпорації ІСД, наголошує, що затримка «навіть на хвильку» приватизаційного процесу затримає входження українського інвестора до корабельні на кілька місяців. У понеділок профспілки верфі мають намір провести у Ґданську акцію протесту на підтримку приватизації.

 

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