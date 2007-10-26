Міліція наздогнала третього втікача із Сокальського ізолятора

Сьогодні вночі працівниками міліції було затримано третього втікача-рецидивіста із Сокальського ізолятора тимчасового тримання (Львівська область).

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник Центру громадських зв’язків Головного управління МВС України у Львівській області Денис ХАРЧУК, зловмисника виявили у нього вдома – в одному із сіл Сокальського району.

25 жовтня на світанку неодноразово судимий чоловік втік з ІТТ з двома спільниками, щоб уникнути чергової кримінальної відповідальності за згвалтування та низку інших злочинів.

Як поінформував Д.ХАРЧУК, у ході розслідування було встановлено, що втеча трьох рецидивістів стала можливою у зв’язку із недостатньою захищеністю приміщення ІТТ: злочинці виламали двері і втекли через прогулянковий дворик ізолятора.

«Будуть зроблені відповідні організаційні висновки. Посадові особи, які своєю безвідповідальністю допустили групову втечу затриманих, будуть усунені зі своїх посад. За даним фактом уже проводиться службове розслідування керівництвом обласної міліції», - наголосив Д.ХАРЧУК.

Речник міліції Львівщини також поінформував, що за фактом втечі прокуратурою Львівської області порушено кримінальну справу.

Сокальський ізолятор тимчасового тримання уже закрито у зв’язку із недостатньою технічною оснащеністю та захистом приміщення для утримання осіб, які перебувають під слідством.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня близько 15.00 було затримано двох із трьох рецидивістів, які втекли з ІТТ. Один із затриманих підозрюється у розбійних нападах та грабежах, інший підозрюється у скоєнні крадіжок та нападах на громадян. Втікачів виявили на кордоні Львівської та Волинської областей.