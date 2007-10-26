Водій автомобіля, під колесами якого загинули офіцер і курсант, був п`яним

Київ. 26 жовтня. УНІАН. Представниками правоохоронних органів встановили, що водій автомобіля «ВАЗ-2108», який 25 жовтня о 23.15 на Яворівському полігоні у Львівській області скоїв наїзд на колону курсантів, був у нетверезому стані.

Про це УНІАН повідомили в управлінні прес-службі Міністерства оборони.

В Міноборони уточнили, що під колесами легковика загинули офіцер і курсант. Травми різної ступені тяжкості отримали троє курсантів. (Раніше в ГУ МВС у Львівській області повідомляли, що загинули двоє курсантів, четверо травмовано).

За даними Міноборони, увечері цього дня курсанти 4-го курсу Львівського інституту Сухопутних військ відбули на полігон для проведення планових занять. Під час здійснення нічного пішого маршу від залізничної станції Шкло до місця занять замикаючими колони курсантів були лейтенант Роман Земськов та курсант Олександр Клець. Вони йшли позаду колони на визначеній дистанції. Піша колона мала люмінісцентні позначки та попереджувальні ліхтарики, але це не врятувало від наїзду п’яного водія, який був за кермом автомобіля «ВАЗ-2108» .

Поранених курсантів Юрія МУНЬКОВА, Олега БАБІЯ та Володимира РИБАЧКА було перевезено до військово-медичного клінічного центру Західного регіону, де їм надається медична допомога.

На місці дорожньо-транспортної пригоди працює прокурор Львівського гарнізону, представники військової служби правопорядку Західного оперативного командування та керівництва військового інституту.

Керівництво Міністерства оборони України, командування Сухопутних військ та військового інституту висловлює співчуття рідним та близьким загиблого офіцера та курсанта.