Школярки покусали жінку і вкрали у неї гроші
13:48, 26 жовтня 2007Суспільство
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Затримано 15-річну донеччанку
У Макіївці троє невідомих дівчат укусили 33-річну жінку за руку в приміщенні одного з магазинів міста. Приголомшивши жертву, дівчата вкрали гроші в сумі 300 гривень і банківську картку.
Як повідомляє ВЗГ ГУМВС України в Донецькій області, завядки заходами, які здійснив наряд патрульної служби Червоногвардійського РВ Макіївки затримано одну з грабіжниць, 15-річну донеччанку.
Відносно школярки судом обирається запобіжний захід.
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