Школярки покусали жінку і вкрали у неї гроші

У Макіївці троє невідомих дівчат укусили 33-річну жінку за руку в приміщенні одного з магазинів міста. Приголомшивши жертву, дівчата вкрали гроші в сумі 300 гривень і банківську картку.

Як повідомляє ВЗГ ГУМВС України в Донецькій області, завядки заходами, які здійснив наряд патрульної служби Червоногвардійського РВ Макіївки затримано одну з грабіжниць, 15-річну донеччанку.

Відносно школярки судом обирається запобіжний захід.

Остров