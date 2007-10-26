Черномирдін натякає: поки є Росія, Україні в НАТО робити нічого

Надзвичайний і Повноважний посол РФ в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН заявляє, що якщо Україна вступить до НАТО, відношення до неї Росії зміниться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав сьогодні в ході прямої телефонної лінії з читачами газети «Комсомольская правда в Украине».

«Наше відношення не може не змінитися, якщо Україна вступить до НАТО. Це природно. Ми дуже сильно інтегровані, у тому числі й у чутливих галузях», - сказав В.ЧЕРНОМИРДІН.

Посол ще раз заявив, що Росія виступає проти вступу України в НАТО. «Що, Україні хтось погрожує, на Україну хтось нападає, для України є якась загроза з якогось боку? Що за цим стоїть?», - запитав він.

На думку В.ЧЕРНОМИРДІНА, якщо Україна хоче співробітничати в таких сферах як боротьба з тероризмом і наркотрафіками, то таку співпрацю можна здійснювати і на міждержавному рівні.

При цьому посол зазначив, що НАТО є військовим блоком, оснащеним ядерною зброєю.

«Що за цим стоїть? Хто-небудь пояснив своїм людям, що таке НАТО і для чого потрібно Україні?», - відзначив В.ЧЕРНОМИРДІН. За його словами, він сам особисто, перебуваючи в Україні, ніде про це не чув і не читав.

«Невже Україну не насторожує, що Конгрес США виділив певні суми, щоб допомогти Україні вступити в НАТО? А українців запитали?», - сказав посол РФ, додавши: «Хіба це етично, що за такий народ, таку країну вирішує хтось за океаном?». «Здебільшого це образливо», - вважає В.ЧЕРНОМИРДІН.

Водночас він зазначив, що якщо Україні буде хто-небудь погрожувати, то Росія виступить на її захист. «А якщо Україні хтось колись і загрожуватиме, я думаю, перша стане поряд Росія і не чекатиме нікого і радитися ні з ким не буде», - додав посол РФ.

Водночас В.ЧЕРНОМИРДІН відзначив, що питання про вступ до НАТО є внутрішньою справою України. «Це справа кожної суверенної держави, але кожна держава повинна подумати, що поряд є сусіди і як це може позначитися», - сказав він.