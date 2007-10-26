У Горлівці Донецької області лікарі врятували від алкогольного отруєння 8-річного хлопчика.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань зв`язків з громадськістю Головного облуправління внутрішніх справ, школяр поступив до реанімації другої міської лікарні Горлівки з діагнозом "отруєння алкоголем".

Співробітники кримінальної міліції у справах неповнолітніх з`ясували, що хлопчик виховується в неблагополучній сім`ї, мати зловживає алкоголем, і в ома практично завжди на столі є горілка. У результаті одного разу хлопчик підбіг до столу, схопив склянку і залпом ковтнув з неї. Дитина не знала, що в склянці не вода, а горілка.

У результаті сталася інтоксикація, і матері довелося викликати «швидку допомогу».