У Смілі згорів автобус: водій і п’ять пасажирів госпіталізовані

Сьогодні о 6.50 у місті Сміла Черкаської області в автобусі „ПАЗ-3205” виникла пожежа (попередня причина - пошкодження бензопроводу).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, пожежу було локалізовано о 7.15. Внаслідок пожежі водій та п`ять пасажирів автобуса отримали опіки різних ступенів та госпіталізовані у Смілянську міську лікарню. Автобус повністю знищено вогнем.