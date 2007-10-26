У Смілі згорів автобус: водій і п’ять пасажирів госпіталізовані
17:02, 26 жовтня 2007Суспільство
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Попередню причину встановили
Сьогодні о 6.50 у місті Сміла Черкаської області в автобусі „ПАЗ-3205” виникла пожежа (попередня причина - пошкодження бензопроводу).
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, пожежу було локалізовано о 7.15. Внаслідок пожежі водій та п`ять пасажирів автобуса отримали опіки різних ступенів та госпіталізовані у Смілянську міську лікарню. Автобус повністю знищено вогнем.
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