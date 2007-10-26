У Кременчуці відзначили 119-у річницю Нестора Махна

У Кременчуці Полтавської області відзначили 119-у річницю з дня народження лідера анархістського руху в роки Громадянської війни Нестора Махна.

Як передає кореспондент УНІАН, торжества пройшли біля пам`ятного знаку, який рік тому самостійно встановив майор-десантник у відставці Валентин ПРИЩЕПА.

"Нестор Махно - неординарна людина. Може, йому не вистачило знань в боротьбі за незалежність України, але в той час, коли ще планували обнародувати декрети про землю, Н.Махно вже роздавав її селянам. Він був прихильником усіх народів", - сказав під час покладання квітів до пам`ятного знаку В.ПРИЩЕПА.

В торжествах взяли участь представники "Просвіти", козацьких формувань та інших громадських організації.