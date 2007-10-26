Росія і ЄС домовились про взаєморозуміння у питаннях про наркотики

Європейській центр моніторингу за обігом наркотичних речовин та Російська Федеральна служба з контролю за обігом наркотиків підписали сьогодні у португальському місті Мафрі Меморандум про взаєморозуміння.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Меморандум передбачає обмін інформацією і технічними експертизами щодо нелегального використання та транспортування наркотиків, розвиток і покращення спільних індикаторів для оцінки ситуації з використанням і транспортуванням наркотичних речовин, участь експертів однієї сторони у засіданнях іншої і навпаки, взаємний доступ до статистичної інформації та обмін результатами наукових досліджень, підвищення кваліфікації персоналу та обмін програмами, планами і досвідом.

Документ підписано в рамках самміту ЄС-Росія.