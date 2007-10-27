У дитсадку поблизу Рівненського полігону від вибухів обірвалася люстра

Кілька десятків мешканців сіл Мала Любаша та Борщівка Костопільського району Рівненської області пікетували обласну раду з вимогою негайно припинити утилізацію надлишкових боєприпасів на Рівненському полігоні, внаслідок якої руйнуються їхні будинки.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами пікетувальників, після невеликого затишшя, ці вибухи знову відновилися з такою силою, що у будинках навколишніх сіл вилітають шибки, з’являються тріщини, а в одному з дитсадків навіть обірвалась велика люстра.

На цьому полігоні військові вирішили утилізувати надлишкові боєприпаси, зокрема, застарілі артилерійські снаряди та міни, які привозять сюди з військового складів у Хмельницькій області. Підривні роботи під контролем командувача 13-им армійським корпусом генерал-лейтенанта Сергія ГОРОШНІКОВА виконує закрите акціонерне товариство «Трансімпекс». За словами військових, роботи з утилізації можуть тривати декілька років, а до кінця 2007 року вони мають знищити 520 тонн боєприпасів.

Це вже друга акція протесту місцевих жителів проти проведення утилізації. Влітку 2007 року на місце подій виїжджала спеціальна комісія облдержадміністрації, внаслідок чого з військовими було досягнуто домовленості, що одноразово для вибухів вони закладатимуть заряди не в 600- кілограмовому тротиловому еквіваленті, а в 100-кілограмовому, що влаштувало обидві сторони. Однак, на думку мешканців сіл, нині військові не дотримуються цієї домовленості.

Як повідомив на сесії Рівненської облради голова облдержадміністрації Віктор МАТЧУК, у цей він підписав розпорядження про термінове тимчасове припинення робіт з утилізації боєприпасів до вивчення ситуації спеціальною комісією.