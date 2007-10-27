Мешканці рівненських гуртожитків просять захисту у Ющенка

Мешканці відомчих гуртожитків Рівного, яких нові власники цього житла погрожують виселити на вулицю, звернулися за захистом своїх конституційних прав до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, а також до профільного Комітету Верховної Ради і Вищої ради юстиції.

Як передає кореспондент УНІАН, у листі на ім’я глави держави йдеться про те, що понад десять гуртожитків обласного центру було включено до статутних фондів підприємств, через що нині майже 15 тисяч рівнян не можуть приватизувати свої кімнати. Люди у листі зазначають, що їхні справи уже по декілька років розглядаються у міському суді, однак там затягується їхній розгляд, чиняться перешкоди.

Автори листа до Президента пишуть: «Ми заявляємо - у нас є усі підстави вважати міський суд несправедливим. Звертаємо Вашу увагу на те, що Вищий адміністративний суд України 10 жовтня 2007 року прийняв рішення на користь жителів гуртожитку по вул. Відінській, 10. Своєю постановою судді Вищого адміністративного суду підтвердили - рівненські суди не переймаються проблемами простих людей, яких свого часу продали, як рабів, разом з їхніми помешканнями».