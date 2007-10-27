У ніч на неділю Україна переходить на зимовий час - стрілки годинника будуть переведені на годину назад.

Системою переходу на літній час навесні сьогодні користується понад 110 країн світу. Вперше годинникова стрілка була переведена у Великій Британії у 1908 році, після чого багато країн наслідували її приклад.

Перехід на зимовий час зумовлює стрес і загострення хвороб. Це пов`язано з тим, що переведення стрілок годинника зачіпає певні фізіологічні процеси в нашому організмі. Переведення стрілок не є причиною цих захворювань, але зумовлений ним стрес дає поштовх до загострення хвороб.

Період адаптації до нового часу може тривати протягом 10-14 днів. Докладніше думку лікаря дивіться тут.