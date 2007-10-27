У ніч на неділю Україна переходить на зимовий час
10:29, 27 жовтня 2007Суспільство
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Перехід зумовлює стрес і загострення хвороб
У ніч на неділю Україна переходить на зимовий час - стрілки годинника будуть переведені на годину назад.
Системою переходу на літній час навесні сьогодні користується понад 110 країн світу. Вперше годинникова стрілка була переведена у Великій Британії у 1908 році, після чого багато країн наслідували її приклад.
Перехід на зимовий час зумовлює стрес і загострення хвороб. Це пов`язано з тим, що переведення стрілок годинника зачіпає певні фізіологічні процеси в нашому організмі. Переведення стрілок не є причиною цих захворювань, але зумовлений ним стрес дає поштовх до загострення хвороб.
Період адаптації до нового часу може тривати протягом 10-14 днів. Докладніше думку лікаря дивіться тут.
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