В Івано-Франківську вшанували визволителів України від фашистських загарбників

З нагоди 63-ї річниці визволення України від фашистських загарбників в Івано-Франківську на Меморіальному кладовищі відбулося покладання вінків та квітів до пам’ятника героям, полеглим в боях за свободу і незалежність Батьківщини.

Як повідомили УНІАН в Івано-Франківській міській раді, у церемонії взяли участь представники Івано-Франківської облдержадміністрації, міськради, обласних організацій СПУ, КПУ, ветерани, військовослужбовці.

Учасники заходу вшанували хвилиною мовчання визволителів України. Покладання вінків та квітів відбулося без партійної символіки.

Ветерани подякували комунальникам міста, які поновити зруйновані плити на Меморіальному кладовищі.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня підлітки викрали металеві плити із написами загиблих воїнів-визволителів і здали їх на металобрухт.

Тепер комунальники металеві плити замінили на мармурові.