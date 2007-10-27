Катерину II не пускали в Одесу з кулаками

Урочисте відкриття пам`ятника засновникам Одеси з фігурою Катерини Другої в центрі композиції довелося затримати у зв`язку з бійкою між супротивниками відкриття монумента і співробітниками міліції.

Кількох представників всеукраїнського об`єднання "Свобода" затримали співробітники "Беркута". Відкриття пам`ятника намічалося на 17.00.

Пам`ятник Катерині II з усіх боків обступили представники Чорноморського козацтва, також підійшло близько 150 представників Партії регіонів із прапорами. Крім того, на площі зібралося близько 500 громадян. На площі порядок забезпечують близько 150 співробітників міліції, кілька десятків людей з приватної охоронної фірми, а також три десятки співробітників "Беркута".

Напередодні відкриття пам`ятника представники ряду українських організацій і партій виступили з заявою, у якій вимагали від СБУ не допустити відкриття монумента, який на їхню думку "задуманий, як постійнодіючий генератор міжнаціональної ворожнечі, щоб спровокувати хаос і анархію в державі, насамперед в Одесі".

Українська правда