Кінах: у України - гарний показник

Україна найближчим часом не збирається відмовлятися від прив`язки обмінного курсу гривні до долара США. Про це повідомив у суботу міністр економіки України Анатолій КІНАХ.

"Валютно-курсова політика не повинна бути чинником особистої або політичної кон`юнктури" - цитує А.КІНАХА прес-служба Мінекономіки.

Міністр зазначив, що перехід до прив`язки обмінного курсу гривні не до долара США, а до "корзини" основних валют залежить від того, наскільки швидко Україна зможе вступити до СОТ і проводити міжнародні торгові розрахунки не тільки переважно в доларах США, але й в інших валютах.

А.КІНАХ нагадав, що уряд спільно з Національним банком України офіційно ухвалив рішення щодо прогнозу валютно-курсової політики на 2008 рік. За його словами, обмінний курс гривні наступного року коливатиметься у межах коридору 4,95 - 5,25 гривень за долар США.

"На світових фінансових ринках курс долара знижується, і нам потрібно шукати оптимальне зважене рішення, на основі економічних законів, і чітко формувати наші стратегічні інтереси в контексті конкурентоспроможності для подальшого розвитку економіки України" - сказав міністр.

На думку А.КІНАХА, питання валютно-курсової політики необхідно вирішувати комплексно, аналізуючи торговий баланс держави, платоспроможність громадян, конкурентоспроможність експорту, а також динаміку формування міжнародних валютних резервів.

"Це дуже відповідальне завдання, яке можна вирішити на основі комплексних програмно цільових підходів і за рахунок підвищення рівня конкурентоспроможності української продукції", - зазначив міністр економіки.

Крім того, він поінформував про динаміку збільшення золотовалютних резервів Національного банку, які є одним з джерел фінансування імпорту.

"Ми вже пройшли дуже добрий рубіж - близько 30 мільярдів доларів США. Це гарний показник, який дає можливість забезпечувати стабільність фінансової системи, зокрема збалансовану валютно-курсову політику" - резюмував А.КІНАХ.