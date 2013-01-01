Міліція спіймала хлопця, який збив людей біля новорічної ялинки

Міліція затримала винуватця ДТП в Івано-Франківську, в результаті якого постраждали вісім людей, які святкували Новий рік у центрі міста, повідомляє Сегодня.

"Ним виявився 20-річний житель обласного центру, який після скоєння дорожньо-транспортної пригоди біля новорічної ялинки в центрі міста зник", - повідомляє управління зв'язків з громадськістю МВС України.

Нагадаємо, 1 січня близько 4 години ранку в центрі Івано-Франківська, неподалік від новорічної ялинки, автомобіль "ВАЗ-2109" наїхав на групу людей, які святкували Новий рік.

"У результаті за медичною допомогою звернулися 8 чоловік, двоє з них госпіталізовані й перебувають на лікуванні", - уточнили в міліції.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочате кримінальне провадження. Водієві загрожує до п'яти років позбавлення волі.