Цього року Єврокомісія дасть Україні 140 мільйонів

Цього року Європейська комісія надасть Україні фінансову допомогу у розмірі 140 млн. євро.

Про це агентству УНІАН повідомив директор Директорату Європейської Комісії, відповідальний за фінансову допомогу Україні, Маркус КОРНАРО.

“На 2007 ЄК виділила на розвиток України 140 млн. євро у рамках допомоги, яка надається у межах Європейської політики сусідства”, - сказав М.КОРНАРО.

За його словами, допомога надається у першу чергу для використання у сфері енергетики, виконання домовленостей щодо реадмісії та міграції. Також кошти виділяються на фінансування програм “Твінінгу”, які реалізовуються між представниками адміністративних органів влади України з представниками влади країн Європейського Союзу.

М.КОРНАРО пояснив, що за програмами “Твінінгу” представники адміністративних органів влади за кошти ЄС приїжджають до України для обміну досвідом.

“Візьмемо, наприклад, митницю - Україна вирішує реалізувати певний курс у сфері митних справ, і для того, щоб отримати найновітніший досвід, який мають країни ЄС, можна звернутись до митних адміністрацій країн ЄС. Після цього співробітники митних органів ЄС приїжджають в Україну і працюють зі своїми колегами. Це здійснюється за фінансування Європейського Союзу”, - сказав М.КОРНАРО.

Крім того, він додав, що ці 140 млн. євро стосуються двосторонніх відносин між Україною і ЄС, але разом з тим, між Україною і ЄС діють ще регіональні програми, через які також може надаватися фінансування.

“Наприклад, це програма транскордонної співпраці, де ми будемо допомагати Україні у тому, щоб вона брала участь у цих регіональних програмах, які реалізовуються за допомогою ЄС. У рамках програми транскордонної співпраці з країнами ЕС на 2008 рік передбачається мінімум 7 проектів, у яких може взяти участь Україна. Лише на ці програми транскордонної співпраці на середньострокову перспективу виділяється 400 млн. євро”, - сказав М.КОРНАРО.

Він додав, що якщо взяти інші регіональні програми та програми ядерної безпеки, то Україна може додатково отримати 40-50 млн. євро кожного року.

М.КОРНАРО також зауважив, що Єврокомісія не має претензій до Україні у частині використання цих коштів. “Я можу сказати, що ми задоволені тим, як використовуються кошти. Ми задоволені тим, як працюють наші колеги в Україні”, - сказав він.

За його словами, “якщо подивитись на нинішній стан справ, то у нас зараз є дуже хороший документ – План дій Україна-ЄС”.

“Цей План дій, по-перше, визначає перелік тих пріоритетів щодо яких погодились Україна та ЄС, а по-друге, дає нам можливість перейти від маленьких індивідуальних проектів до більш широкої загальногалузевої підтримки. І вже у 2007 році, а більшою мірою у 2008 році ЄС надасть допомогу меншій кількості ініціатив, але разом з тим вони є ширшими, і за допомогою цієї підтримки ми можемо надавати допомогу цілій галузі”, - додав представник Єврокомісії.