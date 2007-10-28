Розпущену Раду завалили скаргами

До Верховної Ради України протягом січня - вересня 2007 року надійшло понад 56 тисяч звернень, заяв і скарг громадян.

Про це УНІАН повідомили в інформаційному управлінні парламенту.

Така кількість на 4 тисячі перевищує кількість звернень, що надійшли до ВР за відповідний період минулого року. У пропозиціях, заявах і скаргах громадян порушено близько 60 тисяч питань.

Майже кожний третій відгук про роботу парламенту, уряду та органів влади стосувався проблем припинення роботи Верховної Ради України V скликання та дострокових парламентських виборів.

Значна частина звернень стосується проблем забезпечення законності та охорони правопорядку (майже 30% від їх загальної кількості); соціального захисту та пенсійного забезпечення (23,3%); підсумків роботи Верховної Ради, Президента та уряду держави, діяльності народних депутатів України та органів влади (8,6%); житлового, комунального і шляхового господарства (6,9%); реформування економіки, ринкових відносин, підприємництва, приватизації, політики цін і податків (5,4%).

По допомогу до парламенту зверталися переважно соціально незахищені верстви населення. Зокрема, протягом січня - вересня цього року до парламенту надійшло понад 10 тисяч заяв і скарг від пенсіонерів, осіб похилого віку; більше 8 тисяч - інвалідів і ветеранів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій; майже стільки ж - від інвалідів загального захворювання, ветеранів праці, багатодітних сімей та постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.

У січні-вересні 2007 року до комітетів ВР надійшло понад 12 тисяч пропозицій, заяв і скарг громадян. Це майже на 4,6 тисяч більше, ніж за відповідний період 2006 року. Найбільшу кількість звернень розглянуто в комітетах Верховної Ради у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів (3092), з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією (1765), з питань правосуддя (1562), з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності (954), з питань економічної політики (904).

За цей період депутатськими фракціями у Верховній Раді опрацьовано більше 6 тисяч пропозицій, заяв і скарг.

До керівництва парламенту звернулося понад 2,5 тисяч громадян, з них 1675 - до голови Верховної Ради V скликання Олександра МОРОЗА.

З початку року зберігається тенденція збільшення кількості відвідувачів, які звертаються до керівників комітетів, депутатських фракцій та народних депутатів України на особистому прийомі, відзначається у повідомленні.

Протягом січня-вересня 2007 року у Верховної Раді України на таких прийомах побували 8907 осіб, що на 1059 більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Згідно з інформацією, наданою секретаріатами депутатських фракцій, упродовж січня-вересня цього року до народних депутатів, їхніх помічників-консультантів у виборчих округах звернулося майже 350 тисяч виборців, розглянуто близько 90 тисяч письмових звернень.