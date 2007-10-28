ЄС пропонує гроші на технічне дослідження підготовки України до Євро-2012

Європейський Союз може розглянути питання фінансування технічних досліджень інфраструктури, необхідної для проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи по футболу 2012 року.

Про це в інтерв’ю УНІАН повідомив директор Директорату Європейської Комісії, відповідальний за фінансову допомогу Україні, Маркус КОРНАРО.

“На цьому етапі конкретних планів підтримки України до Євро-2012 немає, однак є певні можливості. Наприклад, кошти ЄС можуть бути використані на технічні дослідження стосовно інфраструктури, яку може потребувати Україна у рамках підготовки до чемпіонату”, - сказав М.КОРНАРО.

За його словами, за певних умов ці проекти може фінансувати Європейський інвестиційний банк або Європейський банк реконструкції та розвитку. “Але поки що ніхто з українського боку не звертався з конкретним проханням стосовно надання такої допомоги”, - зауважив М.КОРНАРО.

На запитання про суму, яка може бути надана Євросоюзом на цю програму, М.КОРНАРО відповів: “Зараз важко сказати. У будь-якому випадку, якщо такі ініціативи будуть, вони мають здійснюватись у рамках тих коштів, які ЄС виділяє в цілому на країну. Тобто додаткових коштів не буде. Цього року ми говоримо про 140 млн. євро. У будь-який інший рік це буде також певна сума. Це означає, що якщо частина грошей буде використана у рамках підготовки до Євро-2012, то треба буде вирішити, на що кошти не використовуватимуться”.