Сьогодні в Полтаві урочисто перепоховають прах Степана Хапікала

Сьогодні, 28 жовтня, в Полтаві урочисто перепоховають прах Степана ХАПІКАЛА, який загинув у 1944 році при звільненні Таллінна.

Як повідомили УНІАН в прес-службі мерії Полтави, церемонія перепоховання розпочнеться 28 жовтня - в день звільнення України від фашистських загарбників. У Пантелеймонівському храмі відбудеться церемонія відспівування, потім С.ХАПІКАЛА пом’януть на Меморіалі Солдатської слави. Там йому будуть віддані всі військові почесті. В заходах візьмуть участь Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА і родичі С.Хапікала, мер Полтави Андрій МАТКОВСЬКИЙ, представники громадських організацій, ветерани Великої Вітчизняної війни і багато інших.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства оборони Естонії, старший сержант С.Хапікало воював в 26-му танковому полку, що входив до 152-ї танкової бригади. 22 вересня 1944 року біля хутора Пенінгі бригада з`єдналася з авангардом Естонського стрілецького корпусу, щоб разом увійти до Талліну. За даними Головного управління кадрів Міністерства оборони СРСР, С.Хапікало помер 27 вересня в результаті хвороби і був похований в Братській могилі на Тинісмяги.

Останки С.І.Хапікала в травні цього року разом з останками інших 12 радянських солдатів ексгумували з місця попереднього поховання на площі Тинісмяги в Таллінні для перепоховання на військовому кладовищі естонської столиці. Відповідно до міжнародних норм, Естонія звернулася до України з проханням знайти родичів радянських воїнів, похованих на Тинісмяги.

11 жовтня в Таллінні відбулася церемонія передачі останків радянського воїна українського походження Степана Хапікала його родичам - племінниці Наталії ОДНОЙКО і Володимиру ХАПІКАЛУ.

26 жовтня спеціальним транспортом прах радянського солдата був доставлений до Полтави.

27 жовтня відбулася панахида і мітинг в селі Новий Тагамлик Машевського району, де народився солдат.