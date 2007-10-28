На Луганщині горить шахта: проводиться екстрена евакуація 500 гірників

У Луганській області через пожежу на шахті ім. Фрунзе проводиться екстрена евакуація близько 500 гірників.

Як повідомили УНІАН в центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, о 11.07 28 жовтня на шахті ім. Фрунзе (ДП «Ровенькиантрацит») на горизонті 870 метрів сталася пожежа. В зв`язку з цим проводиться евакуація близько 500 гірників робочої зміни. Одночасно члени шахтної гірничорятувальної команди проводять гасіння пожежі водою. На шахту прибули підрозділи гірничорятувальників і готуються до спуску в аварійну виробку.

Даних про потерпілих поки що не надходило.