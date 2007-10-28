Могилевська нагородила Яму ляпасом (фото)

Від ефіру до ефіру випаровується міжнародний статус нинішніх «Танців з зірками». Проект вже залишив Мануель Ортега. А зараз і італійська пара Памела Камасса – Анжело Мадоніа продемонструвала, що закордонним танцюристам з нашими зірками змагатися на паркеті не під силу. На підтримку італійців надіслали найменше sms, тому їм довелося битися з парою, яка потрапила в немилість жюрі, Оленою Шоптенко і Максимом Неліпою.

Наташі Корольовій і Євгену Папунаїшвілі підгірчили перебування на «Танцях» не скупість жюрі або глядачів, а крадіжка сумки Наташі, де були їх документи і інші цінні речі. Євген повідомив, що сумку так і не вдалося розшукати, а документи все ще в процесі відновлення.

Кульмінація третього випуску «Ліги Чемпіонів» припала на «циганський» танець Могилевської і Ями, в якому Наташа цілувалася з своїм партнером, а потім вліпила йому ляпас.

І хоча зірки повідомили жюрі, що це їх перший ляпас, Наташа і на загальній репетиції з такою ж силою врізала Владу. Звичайно, на ефірі Могилевська демонструвала переляк тому, як зопалу вона приклалася до Ями, але чи був цей ляпас від душі, або театральний трюк, залишається тільки здогадуватися.

Переможниці минулого Лілі Подкопаєвій жюрі зробило зауваження, що вона недостатньо емоційна в танці, а представник Росії навіть картав за неоднозначність теми – в танці строгу Лілю «спокушав» чи то її співробітник, чи то учень.

І хоча в народі «Танці-3» називають дуеллю Наталії Могилевської і Лілії Подкопаєвої, на цей раз жюрі вище за всіх оцінило інтернаціональну пару Мрочек – Пелипенко.

Отже фінал може бути вийти непередбачуваним, відзначає Сегодня.