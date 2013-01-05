Суд вирішив, що київському «мінеру» місце в психлікарні

Солом’янський районний суд Києва прийняв рішення про направлення на лікування до психіатричного закладу киянина, який у серпні минулого року шість разів повідомляв про «замінування» станцій метро «Хрещатик», «Університет» і «Печерська», а також аеропорту «Бориспіль».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Солом’янського району Києва.

Кримінальну справу було порушено за ч. 1, 2 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху).

Перший дзвінок на спецлінію «102» до чергової частини столичної міліції 29-річний киянин здійснив 5 серпня з таксофона неподалік будинку, де він мешкає. Чоловік повідомив, що біля входу до станції метро «Хрещатик» закладено бомбу.

Про бомбу на станції метро «Хрещатик» у такий же спосіб він повідомив і 8 серпня.

Наступного дня зловмисник телефонував до міліції з власного мобільного телефона, перебуваючи у квартирі, та двічі впродовж години повідомив про неправдиве замінування станцій метро «Університет» і «Печерська».

21 серпня з таксофона він двічі повідомляв на «102», що бомбу закладено в аеропорту «Бориспіль».

У всіх цих випадках спеціалісти-вибухотехніки столичної міліції обстежували об’єкти можливих мінувань. Вибухових пристроїв або вибухових речовин виявлено не було.

Як з’ясувалося у ході розслідування кримінальної справи, киянин за своїм психічним станом не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними.

За висновками стаціонарної судово-психіатричної експертизи, він хворіє на шизофренію параноїдну безперервного перебігу та потребує застосування примусових заходів медичного характеру.

Суд підтримав позицію прокуратури Солом’янського району Києва та виніс постанову застосувати до киянина примусові заходи медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу з посиленим наглядом.