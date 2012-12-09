«Мінера» столичного вокзалу відправили в психлікарню

Рокитнівський районний суд Рівненської області призначив 58-річному чоловіку примусове лікування у психіатрічній лікарні за неправдиве повідомлення 1 січня 2012 року про замінування Київського залізничного вокзалу.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, під час досудового слідства чоловікові було призначено судово-психіатричну експертизу, з висновку якої стало відомо, що він страждає на хронічний стійкий психічний розлад. Враховуючи висновок лікарів, суд призначив йому примусове лікування.