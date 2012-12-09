«Мінера» столичного вокзалу відправили в психлікарню
15:35, 09 грудня 2012Суспільство
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За «замінування» залізничного вокзалу Києва суд призначив жителю Рівнещини примусове лікування у психлікарні.
фото vokzal-kiev.ucoz.de
Рокитнівський районний суд Рівненської області призначив 58-річному чоловіку примусове лікування у психіатрічній лікарні за неправдиве повідомлення 1 січня 2012 року про замінування Київського залізничного вокзалу.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, під час досудового слідства чоловікові було призначено судово-психіатричну експертизу, з висновку якої стало відомо, що він страждає на хронічний стійкий психічний розлад. Враховуючи висновок лікарів, суд призначив йому примусове лікування.
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