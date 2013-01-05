Харків‘ян на Різдво кататимуть на святковому трамваї

19:15, 05 січня 2013
Суспільство
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У Харкові 7 січня курсуватиме Різдвяний трамвай.

Трамвай

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, цей трамвай від’їжджатиме від розворотного кола біля Південного вокзалу щогодини починаючи з 16.00. Останнє відправлення - о 20.00.

На пасажирів чекатиме спеціальний Різдвяний проект «Це голос трамваю», колективи «Strikha-project» (Київ), «Кривоструй», «FoxBay», дитячий хор «Мережко» під керівництвом Мирослави Семенової та фолк-хор.

Також пасажири Різдвяного трамвая ознайомляться зі спеціальною програмою від Літмузею.

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