Харків‘ян на Різдво кататимуть на святковому трамваї
19:15, 05 січня 2013Суспільство
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У Харкові 7 січня курсуватиме Різдвяний трамвай.
Харковом курсуватиме Різдвяний трамвай
Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, цей трамвай від’їжджатиме від розворотного кола біля Південного вокзалу щогодини починаючи з 16.00. Останнє відправлення - о 20.00.
На пасажирів чекатиме спеціальний Різдвяний проект «Це голос трамваю», колективи «Strikha-project» (Київ), «Кривоструй», «FoxBay», дитячий хор «Мережко» під керівництвом Мирослави Семенової та фолк-хор.
Також пасажири Різдвяного трамвая ознайомляться зі спеціальною програмою від Літмузею.
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