Cуд залишив без змін вирок «ніжинським робінгудам»

Як повідомила прес-служба прокуратури області, в травні 2012 року учасників групи було засуджено на строки від 7 до 11 років 8 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. При визначенні термінів покарання враховувалося попередні судимості, а також їхнє ставлення до скоєного.

Прес-служба прокуратури підкреслює, що слідством, а в подальшому судом встановлено, що члени організованої злочинної групи, до складу якої входили троє неодноразово судимих за тяжкі злочини громадян, упродовж 2009-2010 років здійснювали озброєні напади на місцевих мешканців, завдавали їм тілесних ушкоджень, вимагаючи гроші.

За неодноразовими заявами підсудних про те, що потерпілі торгували наркотиками, через це до них і застосовувалася сила, проводилися перевірки у порядку ст. 97 КПК. Факти незаконних оборудок з наркотиками не підтвердилися. У порушенні кримінальної справи відмовлено. Законність прийнятих рішень підтверджена судом.

Як повідомляв УНІАН, Кримінальна справа була порушена у квітні 2010 року, розслідувалася УМВС України у Чернігівській області і направлена до суду з обвинувальним висновком у вересні 2010 року.

Підсудні на чолі з Владиславом Поповичем наголошували, що вони боролися з розповсюдженням наркотиків у Ніжині. Колишні спортсмени затримували наркоділків, вивозили за місто, били їх, вимагаючи зізнань, які записували на відео. За повідомленнями ЗМІ, їхня діяльність на кілька місяців паралізувала у Ніжині функціонування мережі розповсюдження наркотиків. За такі дії журналісти назвали учасників угрупування ”ніжинськими робінгудами”.

Захисник керівника групи В.Поповича Катерина Нікітюк, подаючи апеляцію на рішення суду, пояснила, що захист оскаржуватиме дії судді, який відмовив у колегіальному розгляді справи, а також порушив право на захист. Водночас захисник сказала: ”Швидше за все, апеляційний суд залишить вирок у силі, адже суддя не пішов би на порушення, якби не був упевнений у своїй безкарності”.