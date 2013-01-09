У Донецьку вшанували пам'ять Василя Стуса

Як повідомляє кореспондент УНІАН, біля меморіальної дошки українському поету, встановленої на фасаді філологічного факультету Донецького національного університету, зібралися шанувальники його творчості. В заході взяли участь заступник голови Донецької облдержадміністрації Тамара Лук'янчук, заступник голови Донецької обласної організації Всеукраїнського товариства «Просвіта» Марія Олійник, викладачі та студенти філологічного факультету ДонНУ, представники різних громадських організацій міста.

У барельєфа поета звучали рядки його незабутньої поезії, виступаючі згадували про важку долю земляка, про його любов до Україні, боротьбу з тоталітарним комуністичним режимом.

Звертаючись до присутніх Т. Лук'янчук зазначила «високу роль видатного діяча української нації в соціально-культурному розвитку держави». Також вона підкреслила, що ідеї славного сина українського народу актуальні і в нинішніх умовах.

«Ми пишаємося тим, що він жив у нашому місті, вчився в нашому університеті ... Цей ювілей сумний і радісний. Сумний від того, що людина не дожила до цієї дати, а радісний від того, що він стільки всього зміг зробити. Те, що відкрили музей ім.Стуса - це прекрасно, але думаю, що найкращою пам'яттю для нього буде наше вивчення його творчості, діяльності, і віршів, в яких можна знайти відповіді на питання, які хвилюють нас сьогодні», - сказала Т.Лук'янчук.

Довідка УНІАН. Василь Стус народився 6 січня 1938 року в селі Рахнівка Гайсинського району Вінницької області.

Був молодшим сином в селянській родині, збіднілої в результаті колективізації і яка врешті-решт перебралася в Донецьку область. Після закінчення школи (1954) він вступив на історико-філологічний факультет Донецького державного педагогічного університету, де вчився в літературній студії під керівництвом Т. Духовного; потім працював в сільській школі вчителем української мови та літератури.