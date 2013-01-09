Мінекології займеться змученою акулою в акваріумі ТРЦ

Про це журналістам заявив міністр екології Олег Проскуряков.

"В нас ще немає офіційних звернень. Я сам дізнався про це з інтернету. Наразі є дві сторони. Одна сторона стверджує, що акулі там якось незручно та некомфортно. Інша – керівництво центру - запевняє, що умови там чудові", - сказав Проскуряков.

"Ми вже дали доручення і підключимо до цього питання громадську організацію "Чиста хвиля", - повідомив він. За словами міністра, за результатами звіту "Чистої хвилі" міністерство прийматиме відповідне рішення, пише Українська правда.

Як відомо, у ЗМІ з'явилося відео, на якому видно, що акула, яка міститься в акваріумі одного з ТРЦ, поранена.

У зв'язку з цим, українські захисники тварин заявили про намір написати звернення у Мінекології та інші організації, які дали дозвіл на утримання акули в "неналежних умовах".

У самому центрі заявили, що акула, яку демонструють відвідувачам, отримала травми під час транспортування.