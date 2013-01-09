Азаров доручив розібратися із затримками і скасуванням рейсів «АероСвіту»

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр повідомив, відкриваючи в середу, 9 січня, засідання уряду.



"Доручаю віце-прем'єр-міністрові Олександру Вілкулу розібратися в ситуації, підготувати пропозиції для наших дій", - сказав М.Азаров.

За його словами, ситуація, коли через проблеми приватної компанії страждають як українські, так і іноземні громадяни, неприпустима, і тому влада зобов'язана втрутитися в цей процес.

Прем'єр заявив, що всіх пасажирів, заблокованих за кордоном через затримку чи відміну рейсів, необхідно якомога швидше повернути на Батьківщину, а також добитися виплати компенсацій для всіх тих, хто через це постраждав.

Нагадаємо, 5-8 січня авіакомпанія «АероСвіт» відмінила ряд рейсів через припинення обслуговування в деяких аеропортах, зокрема у Варшаві, Стокгольмі, Копенгагені, Тель-Авіві, що призвело до обмеження можливостей «АероСвіту» забезпечити своєчасне виконання рейсів в інших напрямках.

Рішення аеропортів і хендлингових компаній про тимчасове припинення обслуговування, відповідно до заяви «АероСвіту», було спровоковане інформацією в низці інтернет-видань про нібито визнання «АероСвіту» банкрутом.

При цьому авіакомпанія заявила про переговори, спрямовані на відновлення обслуговування і відновлення графіка польотів.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2012 року Господарський суд Київської області відкрив провадження у справі про банкрутство компанії «АероСвіт» за заявою самого авіаперевізника. Розмір боргу авіакомпанії перед кредиторами, станом на 27 грудня 2012 року, становив 4,27 млрд грн.

«АероСвіт» роз'яснив, що звернення авіакомпанії до Господарського суду Київської області із заявою про порушення справи про банкрутство спрямовано на запуск процедури санації, відновлення платоспроможності і забезпечення виконання зобов'язань перед кредиторами в повному обсягу.

Компанія «АероСвіт» – Українські авіалінії» створена в 1994 році. Базується в київському аеропорту «Бориспіль». Обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 33 країн. Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 18 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195. У 2012 році компанія приступила до оновлення середньомагістрального авіапарку літаками.