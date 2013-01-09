У масштабному ДТП в Запоріжжі постраждали 9 людей

Сьогодні у Запоріжжі у результаті зіткнення двох маршруток на перетині проспекту Леніна і проспекту Металургів постраждали 9 осіб.

Як повідомили УНІАН у секторі профілактичної роботи ДАІ ГУМВС України у Запорізькій області, «у результаті ДТП жінка-пасажир 1975 р.н. отримала закриті переломи ребер, а пасажирка 1940 р.н. – закритий перелом гомілки. Обох доставили до 5-ї міськлікарні м. Запоріжжя».

За даними ДАІ, до 3-го пологового будинку м. Запоріжжя після ДТП каретою «швидкої допомоги» було доставлено вагітну жінку, яка також перебувала у маршрутці. «Серйозних видимих пошкоджень вона не отримала - була госпіталізована для огляду», - повідомили в ДАІ.

Ще шістьом пасажирам, яка одержали незначні забої і травми, меддопомогу було надано лікарями безпосередньо на місці ДТП.

В управлінні державтоінспекції ГУ МВС України в Запорізькій області також повідомили, що зіткнення пасажирських мікроавтобусів сталося на перехресті, яке кваліфікується ДАІ як місце концентрації ДТП.

Обставини і причини аварії з'ясовують слідчі Запорізького міського управління внутрішніх справ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 січня, близько 11.30 в Запоріжжі на перетині центрального проспекту міста – проспекту Леніна з проспектом Металургів зіткнулися дві маршрутки з пасажирами. За свідченням очевидців події, прибулі на місце аварії працівники «швидких» на ношах вивантажували з салонів скривавлених людей.

За інформацією управління ДАІ ГУ МВС України в Запорізькій області, зіткнулися пасажирські мікроавтобуси «Volkswagen» і «БАЗ» (пасажирський мікроавтобус, більш відомий як «Газель»). У салонах обох маршруток були пасажири.