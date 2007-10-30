Сьогодні Конституційний суд пояснить, чи є військові прокурори прокурорами

Сьогодні Конституційний Суд України оприлюднить прийняте 25 жовтня ц.р. рішення у справі за конституційним зверненням громадянина Сергія МНИШЕНКА щодо офіційного тлумачення положень частини четвертої статті 50 Закону України „Про прокуратуру“.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КС.

За даними прес-служби, громадянин С.МНИШЕНКО звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення положень частини четвертої статті 50 Закону України „Про прокуратуру“ в частині поширення їх дії на працівників військових прокуратур.

У зазначених положеннях передбачено, що життя і здоров’я працівників прокуратури підлягають обов’язковому державному страхуванню за рахунок коштів відповідних бюджетів на суму десятирічного грошового утримання за останньою посадою, порядок та умови страхування встановлюються Кабінетом Міністрів України.

У зверненні йдеться про те, що суди України під час розгляду позовів громадян до Національної акціонерної страхової компанії „Оранта“ про виплати страхового відшкодування по державному обов’язковому страхуванню працівників прокуратури не мають однозначної правової позиції щодо застосування частини четвертої статті 50 Закону України „Про прокуратуру“.

Після оприлюднення Рішення відбудеться прес-конференція судді-доповідача у справі Віктора ШИШКІНА.

Початок о 14.00.

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