Інтерпол відкрив гарячу лінію для тих, хто втрапив у халепу за кордоном
06:17, 30 жовтня 2007Суспільство
921
38-044-254-98-36
Для оперативного реагування на заяви громадян України, які стали жертвами торгівлі людьми або потрапили в небезпеку за кордоном, у Робочому апараті Національного центрального бюро Інтерполу встановлено цілодобову телефонну «гарячу лінію».
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, українці за кордоном можуть звертатися за телефоном: 38-044-254-98-36.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter