Азаров прочитає лекцію в КПІ

Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, запрошення надійшло М.Азарову через соціальну мережу Фейсбук.

«Обов'язково приїду до КПІ прочитаю лекцію, спасибі за запрошення», - відповів М.Азаров користувачам мережі.

У повідомленні зазначається, що 20 грудня 2012 року прем’єр-міністр України М.Азаров прочитав лекцію студентам Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця.

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Ще раніше глава уряду читав лекції студентам Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київського національного економічного університету, Київського національного університету будівництва та архітектури та ін.