Ринок житла: здати типову трикімнатну квартиру не так просто

Вартість оренди житла в Києві до кінця поточного року може зрости не більше ніж на 3-5%. Таку думку кореспонденту УНІАН висловив віце-президент Союзу фахівців з нерухомого майна України з питань стандартизації, навчання і сертифікації Ігор ОДНОПОЗОВ.

Оскільки вартість оренди житла напряму пов`язана з вартістю придбання житла, то при дорожчанні купівлі житла, відповідно, дорожчатиме і оренда. Але «оскільки серйозних змін у вартості поки не передбачається, думаю, що і в оренді якихось істотних змін не відбудеться. Подорожчання може бути в межах математичної похибки, до 3-5%», - сказав він.

Експерт зазначив, що попит на оренду перевищує пропозицію, тому що багато хто не в змозі придбати житло навіть через іпотеку.

«Здати типову трикімнатну квартиру не так просто, тому що на неї попит невеликий. Іноземці знімають апартаменти за 5-10 тис. дол. в місяць, а люди небагаті знімають кімнати. Тому розшарування суспільства дуже видно в оренді», - зазначив І.ОДНОПОЗОВ.

Він також додав, що попит на оренду житла підвищується не восени, а влітку, в серпні, коли на ринку житла з`являється додатковий сегмент орендарів, пов`язаний з напливом студентів і молодих сімей.

За його даними, мінімальна вартість оренди 1-кімнатної квартири в Києві складає від 400 дол. на місяць.

На думку І.ОДНОПОЗОВА, у разі підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги ростимуть витрати, пов`язані з орендою недорогого житла, оскільки орендар окремо оплачує вартість оренди і вартість комунальних послуг.

«Оплата за комунальні послуги лягає на орендаря, але якщо це дороге житло, то там, як правило, це все входить у вартість орендної платні. І якщо буде якесь подорожчання, воно істотно не змінить оренду дорогого житла», - сказав експерт.