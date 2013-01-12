Грищенко: є гарний привід згадати XVII століття

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єра, про це К.Грищенко заявив з нагоди 416-ї річниці з дня народження видатного українського політичного, церковного і освітнього діяча Петра Могили.

За словами К.Грищенка, «відзначаючи 416-у річницю з дня народження великого українського політичного, церковного і освітнього діяча Петра Могили, ми отримуємо гарний привід згадати, що Україна не просто була першою у Східній Європі країною із власним університетом, але і стала в XVII – XVIII сторіччях джерелом розповсюдження передових європейських гуманістичних ідей по всьому регіону».

Віце-прем’єр-міністр також нагадав, що саме вихованці Києво-Могилянської колегії на чолі з Феофаном Прокоповичем стали головними ідеологами модернізації за європейським зразком Російської держави в часи Петра Великого. В них вчився та їх прикладом надихався великий російський просвітник Михайло Ломоносов.

«Віддаючи шану Петру Могилі, ми повинні глибше подивитися на місію України в регіоні та на континенті», - зазначив К.Грищенко.

«Наш успіх на шляху впровадження в усіх сферах життя європейських принципів і стандартів дозволить Україні знову відігравати особливу роль в регіоні Східної Європи», - наголосив віце-прем’єр-міністр.

*** П.Могила - молдавський боярин, український політичний, церковний і освітній діяч Речі Посполитої, архімандрит Києво-Печерського монастиря з 1627 року, Митрополит Київський, Галицький і всієї Русі з 1633 року, екзарх Константинопольського патріарха. Канонізований Церквою 1996 року.

Петро Могила народився 31 грудня 1596 року (за новим стилем - 10 січня 1597 року в Сучаві, помер 1 (11) січня 1647 року в Києві.