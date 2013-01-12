У Херсонському СІЗО повісився ув`язнений

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу начальник Управління Державної пенітенціарної служби України в Херсонській області, генерал-майор внутрішньої служби Володимир Пінькас.

Суїцид відбувся в медичній палаті СІЗО 9 січня. Ув`язненого 1961 року народження виявив контролер ізолятора вже без ознак життя на ліжку в камері, зі шнурком від спортивних штанів на шиї. В роті загиблого була його ж носова хустинка.

За характером розташування тіла та іншими ознаками, а також за заявами його сусідів по камері, яких 11 осіб, смерть настала саме в результаті суїциду, сказав В.Пінькас.

За його словами, викликані на місце пригоди медики й наступні розтин і судово-медична експертиза також підтвердили факт самогубства. Медичне формулювання: ”реактивний суїцид”.

Загиблий перебував у Херсонському СІЗО із листопада 2010 року відповідно до ухвали суду про утримання його під вартою. Ув`язненому інкримінувалося шахрайство (ч. 5 ст. 191 КК України ). За матеріалами справи, в результаті дій загиблого державному бюджету було завдано збитків у сумі 847 тис. грн. Покарання за зазначеною статтею передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.

Також В.Пінькас повідомив, що загиблий до арешту проживав у Києві, де, згідно з даними його анкети, числився президентом корпорації з поводження з отруйними речовинами і відходами виробництва. З матеріалів справи слідує, що ув`язнений мав пряме відношення до афери 2009 року з фіктивного вивезення непридатних до вживання отрутохімікатів із території Херсонської області.

Розслідуванням зазначеної кримінальної справи займалися слідчі Управління СБУ в Херсонській області.

У загиблого залишилася неповнолітня дитина (1995 р.н.).

В.Пінькас також заявив, що загиблий ув`язнений характеризувався негативно. Свій протест за фактом утримання під вартою він виражав різними методами: частими голодуваннями, постійними зверненнями до всіх інстанцій (за час перебування в СІЗО він написав понад 1200 таких звернень), неадекватною поведінкою під час присутності на судових засіданнях.

З 2011 року ув`язнений перебував на обліку як особа, схильна до суїциду. У вересні 2012 року за клопотанням адвоката ув`язнений проходив обстеження в Херсонській обласній психіатричній клініці, але був визнаний осудним.

Основною причиною, що підштовхнула підсудного на скоєння самогубства, на думку керівництва облуправління ДПтСУ, стала інформація, отримана ув`язненим 24 грудня 2012 року на черговому засіданні суду, що 11 січня 2013 року йому оголосять вирок у його кримінальній справі й, швидше за все, це буде визнання його винним і засудження на тривалий термін ув’язнення з конфіскацією майна.

Сьогодні, 12 січня, тіло покійного має бути видано родичам.

Розслідування прокуратури за зазначеним фактом суїциду ще не закінчено. Дані про це розслідування внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.