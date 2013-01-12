У Херсонському СІЗО повісився ув`язнений

14:54, 12 січня 2013
Суспільство
1222 0

У Херсонському слідчому ізоляторі повісився ув`язнений.

Суїцид відбувся в медичній палаті СІЗО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу начальник Управління Державної пенітенціарної служби України в Херсонській області, генерал-майор внутрішньої служби Володимир Пінькас.

Суїцид відбувся в медичній палаті СІЗО 9 січня. Ув`язненого 1961 року народження виявив контролер ізолятора вже без ознак життя на ліжку в камері, зі шнурком від спортивних штанів на шиї. В роті загиблого була його ж носова хустинка.

За характером розташування тіла та іншими ознаками, а також за заявами його сусідів по камері, яких 11 осіб, смерть настала саме в результаті суїциду, сказав В.Пінькас.

За його словами, викликані на місце пригоди медики й наступні розтин і судово-медична експертиза також підтвердили факт самогубства. Медичне формулювання: ”реактивний суїцид”.

Загиблий перебував у Херсонському СІЗО із листопада 2010 року відповідно до ухвали суду про утримання його під вартою. Ув`язненому інкримінувалося шахрайство (ч. 5 ст. 191 КК України ). За матеріалами справи, в результаті дій загиблого державному бюджету було завдано збитків у сумі 847 тис. грн. Покарання за зазначеною статтею передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.

Також В.Пінькас повідомив, що загиблий до арешту проживав у Києві, де, згідно з даними його анкети, числився президентом корпорації з поводження з отруйними речовинами і відходами виробництва. З матеріалів справи слідує, що ув`язнений мав пряме відношення до афери 2009 року з фіктивного вивезення непридатних до вживання отрутохімікатів із території Херсонської області.

Розслідуванням зазначеної кримінальної справи займалися слідчі Управління СБУ в Херсонській області.

У загиблого залишилася неповнолітня дитина (1995 р.н.).

В.Пінькас також заявив, що загиблий ув`язнений характеризувався негативно. Свій протест за фактом утримання під вартою він виражав різними методами: частими голодуваннями, постійними зверненнями до всіх інстанцій (за час перебування в СІЗО він написав понад 1200 таких звернень), неадекватною поведінкою під час присутності на судових засіданнях.

З 2011 року ув`язнений перебував на обліку як особа, схильна до суїциду. У вересні 2012 року за клопотанням адвоката ув`язнений проходив обстеження в Херсонській обласній психіатричній клініці, але був визнаний осудним.

Основною причиною, що підштовхнула підсудного на скоєння самогубства, на думку керівництва облуправління ДПтСУ, стала інформація, отримана ув`язненим 24 грудня 2012 року на черговому засіданні суду, що 11 січня 2013 року йому оголосять вирок у його кримінальній справі й, швидше за все, це буде визнання його винним і засудження на тривалий термін ув’язнення з конфіскацією майна.

Сьогодні, 12 січня, тіло покійного має бути видано родичам.

Розслідування прокуратури за зазначеним фактом суїциду ще не закінчено. Дані про це розслідування внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter