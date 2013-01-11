Міліція каже, що Львівське СІЗО так ніхто і не підірвав

Про це повідомила УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська.

„Було здійснено огляд усіх приміщень у Львівському СІЗО, а також на прилеглій території. Жодного вибухового пристрою виявлено не було. З моменту надходження повідомлення про замінування та можливий напад на конвой, і до 17.00 працівники міліції здійснювали нагляд за конвойними автомобілями, однак жодних ексцесів також не було зафіксовано”, - повідомила Світлана Добровольська.

Зловмисника, який, як встановили правоохоронці, здійснив повідомлення з таксофону встановленого на вулиці Володимира Великого у Львові, розшукує міліція. Проводяться слідчо-оперативні заходи з метою встановлення особи аноніма.

Як повідомляв УНІАН, Сьогодні, 11 січня, о 9.00, невідомий чоловік зателефонував до ГУ МВС України у Львівській області і повідомив про те, що будівля Львівського слідчого ізолятору на вулиці Городоцькій, 20 у Львові замінована і з 9.00 до 15.00 можливий напад на конвой під час етапування ув’язнених та підсудних. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, вибухотехніки. У зв’язку з повідомленням про можливий напад на конвой, міліція посилила заходи безпеки біля приміщення СІЗО.

У Львівському СІЗО на сьогоднішній день перебувають близько 1500 осіб.

Довідка УНІАН. У 2012 році у Львівській області було зафіксовано 17 випадків повідомлення про замінування, жодне повідомлення не підтвердилося. За 13 такими випадками порушено кримінальні справи.