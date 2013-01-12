У страшному ДТП на Харківщині загинуло двоє осіб
19:05, 12 січня 2013Суспільство
3765 0
На Харківщині неподалік селища Побєда Первомайського району внаслідок лобового зіткнення автомобілів ГАЗ-2705 («Газель») та ЗАЗ-1102 («Таврія») загинули двоє людей, ще двоє травмовані.
На Харківщині внаслідок лобового зіткнення «Газелі» і «Таврії» загинули двоє людей, ще двоє травмовані
Як повідомили УНІАН в обласному Управлінні ДАІ, аварія сталася на 63 км автодороги Мерефа-Лозова-Павлоград.
38-річний водій автомобіля «Таврія», рухаючись з боку Лозової в напрямку Мерефи, не впоравшись з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з «Газеллю», під керуванням 55-річного водія, що рухався в зустрічному напрямку.
Внаслідок зіткнення водій автомобіля ЗАЗ та 36-річна пасажирка від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці, водія та 59-річного пасажира автомобіля ГАЗ-2705 з травмами було доставлено до лікарні.
Наразі правоохоронними органами встановлюються причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter