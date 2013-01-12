У страшному ДТП на Харківщині загинуло двоє осіб

Як повідомили УНІАН в обласному Управлінні ДАІ, аварія сталася на 63 км автодороги Мерефа-Лозова-Павлоград.

38-річний водій автомобіля «Таврія», рухаючись з боку Лозової в напрямку Мерефи, не впоравшись з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з «Газеллю», під керуванням 55-річного водія, що рухався в зустрічному напрямку.

Внаслідок зіткнення водій автомобіля ЗАЗ та 36-річна пасажирка від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці, водія та 59-річного пасажира автомобіля ГАЗ-2705 з травмами було доставлено до лікарні.

Наразі правоохоронними органами встановлюються причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди.