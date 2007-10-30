Азаров пояснив, що таке ”азаровщина”

Відкриваючи Міжнародний форум "Трансфер технологій і інновацій", організований Міністерством фінансів і посольством Німеччини в Україні, перший віце-прем`єр, міністр фінансів Микола Азаров підкреслив, що при виборі стратегії розвитку Україна повинна орієнтуватися на досвід Азії, а не Європи. "Що поганого в тому, що Китай, Індія розвиваються в чотири-п`ять разів швидше? Адже нам теж потрібно розвиватися значно швидше за Європу", - пояснив він свою позицію.

Завершивши виступ загальними фразами про важливість форуму і послухавши пана Шеферса, Микола Азаров попрямував до виходу, де його чекали журналісти. Представникам ЗМІ він також сказав декілька слів про необхідність проведення форуму, після чого перейшов до тем, які цікавили його набагато більше. Перший віце-прем`єр сказав, що ухвалення нового Податкового кодексу має величезне значення, підтримав збільшення кількості вільних економічних зон, які "підняли Китай і Індію", і заявив про необхідність введення податкових преференцій для інвесторів. За його словами, в новому Податковому кодексі планується передбачити норму, за якої всі кошти, направлені на придбання нових технологій, будуть звільнені від податку на прибуток. "Багато хто говорить про мене, мовляв, `азаровщина`. Але це і є `азаровщина`! І я не відмовлюся від таких підходів, якщо вони працюють на користь держави", - з гордістю прокоментував свої пропозиції пан Азаров.

Слово "азаровщина" в ході прес-конференції лунало ще кілька разів. Щоразу Микола Азаров позначав цим терміном принципові для нього позиції, що мають позитивний характер, наприклад заходи, вжиті для подолання високої інфляції. А коли журналісти попросили пана Азарова прокоментувати високі темпи інфляції в нинішньому році, перший віце-прем`єр оголосив винуватцями негативної тенденції українських мігрантів, що виїхали працювати на захід. "На Україну прийшло (від них) $7 млрд, які Нацбанк вимушений був викупляти, а значить, емітувати нові об`єми гривні", - пояснив пан Азаров.

Торкнувшись міжнародної політики, заступник глави уряду спрогнозував підписання договору про вступ України до СОТ вже до кінця року. Пан Азаров розповів також, яким чином Україні вдалося переконати Киргизію дати згоду на підписання з Україною протоколу про доступ на ринки товарів і послуг. "Я нашій делегації дав вказівки погоджуватися на всі торгові умови, які висуває нам Киргизія. У нас з ними майже нульовий оборот, і Україна мало що втратить і мало що виграє, зате у Киргизії не залишиться аргументів", - заявив він.

В кінці прес-конференції Микола Азаров сказав журналістам, що сподівається на активізацію переговорів з Росією, Білорусією і Казахстаном про початок повноцінної роботи єдиного економічного простору: "Це фактично спільний ринок, для нас це вигідно і цікаво... Я сподіваюся, що ми ці переговори відновимо".

Коммерсант-Україна