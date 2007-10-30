На Тернопільщині пролунали два вибухи побутового газу
11:12, 30 жовтня 2007Суспільство
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Госпіталізовано двоє людей
На Тернопільщині за добу сталися два вибухи побутового газу.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі Управління МНС в Тернопільській області, об 11.30 28 жовтня в с. Старий Вишнівець Збаразького району внаслідок порушення правил експлуатації газових приладів стався вибух в оселі 72-річного місцевого жителя. Власника садиби із опіками тіла госпіталізовано до Вишневецької лікарні.
Через три години того ж дня газ вибухнув у квартирі в місті Копичинці Гусятинського району. Причина та ж сама — порушення правил експлуатації газових приладів. Внаслідок вибуху травми отримала власниця квартири, яку із рваною раною лівої гомілки було доправлено до Копичинецької лікарні.
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