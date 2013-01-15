У міграційній службі запевняють, що проблем з паспортами немає

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної міграційної служби.

З 2 січня 2013 року підрозділи Державної міграційної служби України розпочали оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

У відомстві стверджують, що наприкінці 2012 року ДМС України проведено всі необхідні заходи, пов’язані з передачею від МВС України функцій з оформлення закордонних паспортів. Зокрема, передано необхідну документацію, обладнання, здійснено передбачені законодавством заходи з закупівлі бланків, здійснено підготовку фахівців тощо.

У перших числах січня мали місце поодинокі випадки незначних (до 3 днів) затримок з видачею документів за заявами, оформленими до 1 січня 2013 року, що пов’язано із технологічними процесами передачі справ від МВС до ДМС.

“На сьогодні підрозділи міграційної служби приймають заяви громадян на оформлення документів для виїзду за кордон, у тому числі і на термінове (до 10 днів) оформлення, а також видають паспорти за заявами, поданими до 1.01.2013 до підрозділів МВС”, - йдеться в повідомленні.

Також у штатному режимі триває процес виготовлення та відвантаження готових документів у всі області України.

“Станом на 15 січня 2013 року жодних причин для затримок в оформленні паспортів громадянина України для виїзду за кордон в Україні не існує”, - йдеться у повідомленні.

*** Деякі ЗМІ повідомляли, в Україні знову виникли проблеми з видачею закордонних паспортів. Зокрема, до редакції газети “Сегодня” звернулися читачі, які скаржаться, що з кінця минулого року не можуть отримати нові паспорти.