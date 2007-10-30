Харківська облрада ухвалила програму увічнення пам’яті жертв голодомору

Депутати Харківської обласної ради сьогодні на сесії прийняли програму увічнення пам’яті жертв голодомору 1932-1933 років в Україні, яка реалізуватиметься в області в 2007-2008 роках.

Як передає кореспондент УНІАН, за цю програму проголосували 84 депутати з 124, зареєстрованих у залі, 22 висловилися проти, один утримався.

Програма, яка передбачає фінансування з обласного бюджету на суму понад 3 млн. грн., включає, зокрема, видання Книги пам’яті, а також спорудження Меморіалу.

Депутати облради, більшість яких становлять представники Партії регіонів, підтримали пропозицію фракції комуністів не вважати голодомор 1932-33 рр. актом геноциду проти українського народу і виключили з тексту постанови цей термін.