Ставицький: Перший завод з газифікації вугілля почнуть будувати влітку

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький.

«За планом, у першому кварталі ми підготуємо ТЕО цього проекту, потім почнемо займатися паралельно самим проектом і почнемо будівництво першого майданчика у червні місяці», - сказав Е.Ставицький.

Як повідомляв раніше УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості України і Держбанк розвитку КНР підписали угоду, яка передбачає можливість відкриття для України спеціальної кредитної лінії на суму 3 млрд 656 млн дол. для реалізації програми заміщення споживання природного газу українським вугіллям. Відповідний протокол був підписаний 13 липня 2012 року.

Наприкінці грудня 2012 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» підписала з Державним банком розвитку Китайської Народної Республіки (China Development Bank Corporation) угоду про залучення кредиту під державні гарантії на загальну суму 3,656 млрд доларів США, що направляється на програму заміщення природного газу українським вугіллям. Кредит залучається на 19 років.

У рамках цієї програми Україна планує здійснити чотири великі інвестиційні проекти. Терміни їх реалізації поки що не називають.

Уряд України ставить за мету через упровадження використання на об'єктах теплоенергетики технологій водовугільного палива і будівництва заводів з газифікації вугілля досягти обсягу заміщення природного газу вітчизняним вугіллям на рівні близько 4 млрд кубометрів щорічно і забезпечити стабільний ринок збуту для вітчизняних вуглевидобувних підприємств в обсязі до 10 млн тонн щорічно.

Влада також хоче через реалізацію програми добитися щорічної економії валютних коштів до 1,5 млрд доларів США.

У рамках програми передбачається реалізувати низку проектів з переведення вітчизняних об'єктів теплоенергетики на використання водовугільного палива, а також з будівництва заводів з газифікації бурого і кам'яного вугілля з використанням китайських технологій.

Щорічний видобуток вугілля в Україні становить близько 80-85 млн тонн.