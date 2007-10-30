Україна припинила експорт електроенергії до Польщі

Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» припинило експорт електроенергії до Польщі з 1 жовтня через розпорядження Національної комісії регулювання електроенергетики закуповувати електроенергію для експорту до Польщі за цінами не нижче, ніж склалися на Оптовому ринку електроенергії (ОРЕ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході «гарячої лінії» в Кабінеті міністрів повідомив голова НКРЕ Сергій ТІТЕНКО.

«Ми видали постанову, що на ринку купуйте за ціною ринку», - сказав він.

С.ТІТЕНКО повідомив, що після видання НКРЕ цього документа компанія припинила фізичний експорт електроенергії до Польщі, оскільки остання ціна, зафіксована в довгостроковому контракті «Укрінтеренерго» і польської компанії «Зомар», становила 2,85 центів за кВт/год. в той час, як на ОРЕ в жовтні ціна наблизилася до 5 центів.

С.ТІТЕНКО зазначив, що після припинення експорту в «Укрінтеренерго» почали надходити нові пропозиції про укладення довгострокових контрактів від польських операторів за вигіднішими цінами. Проте в даний час «Укрінтеренерго» ще не укладало нових експортних контрактів з напряму до Польщі, повідомив він.

С.ТІТЕНКО додав, що у зв`язку з ухваленням даного рішення «Західенерго» прийняло рішення про припинення роботи енергоблоків на Добротворській ТЕС, що, на його думку, дозволить додатково заощадити енергетичне вугілля для поповнення його запасів на складах енергогенеруючих компаній.

Довідка УНІАН. Україна експортувала електроенергію до Польщі за довгостроковим контрактом між ДПЗД «Укрінтеренерго» і польською компанією Zomar S.A. За інформацією ЗМІ, компанія Zomar перепродавала куплену в України електроенергію компанії Zamojska Korporacia Energetychna, у якої в довгостроковій оренді перебуває міжсистемна лінія, що об`єднує енергосистеми України і Польщі.

Крім того, Zomar поставляє електроенергію (близько 25 МВт) на польський меткомбінат Huta Chestochowa, що належить ІСД. У 2006 році «Укрінтеренерго» поставило Zomar S.A. 80,5 МВт, в 2007 році поставки прогнозуються на рівні 100-180 МВт.