У БЮТ кажуть, що люди Черновецького відрізали суд від світла

Представники Леоніда Черновецького блокують роботу районного суду Дніпровського району Києва, який сьогодні, 30 жовтня, розглядає справу про виконання Закону України про імперативний мандат в органах місцевого самоврядування. Про це повідомляє сайт БЮТ.

"Представники Черновецького заблокували приміщення суду, відключили електроенергію та своїми діями здійснюють психологічний тиск на колегію суддів, яка розглядає справу", - йдеться у повідомленні.

Як заявив Андрій Портнов, народний депутат 5-го скликання, член фракції БЮТ, сьогоднішнє рішення суду повинне поставити крапку у вакханалії беззаконня, яке здійснює Леонід Черновецький та його оточення у Київраді. У відповідності до Закону про імперативний мандат ті, хто зрадив виборців і увійшов у так звану більшість Черновецького, складуть свої депутатські мандати.

«Блок Юлії Тимошенко зробить все для того, щоб винні у створенні перешкод для здійснення судочинства відповіли перед законом і понесли заслужене покарання», – зазначив Портнов.

«З огляду на це, ми вимагаємо від Генерального прокурора України, від виконуючого обов’язки міністра внутрішніх справ терміново вжити заходи для розблокування роботи суду, провести розслідування та притягнути винних до відповідальності», – заявив Андрій Портнов.